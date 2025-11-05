Терпіння закінчилося: родичі учасників "СВО" Путіна вийшли на масовий бунт

У Індії родичі чоловіків, яких, за їхніми словами, Росія незаконно мобілізувала і відправила воювати проти України, вийшли на протест у Делі 3 листопада, біля історичного майдану Джантар Мантар. Як повідомляє видання Firstpost, їхні близькі потрапили в ситуацію, коли обіцяна російськими агентами безпечна і добре оплачувана робота в сфері безпеки насправді призвела до примусового потрапляння на фронт у зоні бойових дій.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерела, Росія обіцяла індійцям роботу без небезпеки, проте після підписання контрактів, складених російською мовою, люди опинялися в лавах армії, де насправді їх примушували брати участь у бойових діях, часто проти їхньої волі. У багатьох випадках індійці не мали можливості зрозуміти, що вони підписують, а також не отримали належних гарантій безпеки.

Один з таких випадків стався в місті Хісар, штат Хар'яна. Сону Кумар поїхав до Росії на навчальну візу, сподіваючись знайти роботу охоронця. За словами його брата, Вікаса Кумара, агенти вмовили Сону залишитися, обіцяючи стабільну роботу та високу зарплату, але вони запевнили, що чоловіка не відправлять в зону бойових дій. Згідно з Вікасом, останній раз родичі спілкувалися з Сону 3 вересня, коли він повідомив, що його відправляють на фронт, а потім його телефон буде конфіскований.

Через кілька тижнів родина отримала шокуюче повідомлення від російських властей через Telegram: Сону зник 6 вересня, а його тіло було знайдено. Родина погодилася на перевезення останків, проте їм було сказано, що витрати на транспортування тіла вони повинні покрити самостійно. Вікас зазначив, що родина була змушена знайти гроші на ці витрати.

