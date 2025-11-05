В Индии родственники мужчин, которых, по их словам, Россия незаконно мобилизовала и отправила воевать против Украины, вышли на протест в Дели 3 ноября, у исторической площади Джантар Мантар. Как сообщает издание Firstpost, их близкие попали в ситуацию, когда обещанная российскими агентами безопасная и хорошо оплачиваемая работа в сфере безопасности привела к принудительному попаданию на фронт в зоне боевых действий.

Фото: из открытых источников

По информации источника, Россия обещала индийцам работу без опасности, однако после подписания контрактов, составленных на русском языке, люди оказывались в рядах армии, где на самом деле их заставляли участвовать в боевых действиях, зачастую против их воли. Во многих случаях индийцы не могли понять, что они подписывают, а также не получили надлежащих гарантий безопасности.

Один из таких случаев произошел в городе Хисар, штат Харьяна. Сону Кумар поехал в Россию на учебную визу, надеясь найти работу телохранителя. По словам его брата, Викаса Кумара, агенты уговорили Сону остаться, обещая стабильную работу и высокую зарплату, но они заверили, что мужчину не отправят в зону боевых действий. Согласно Викасу, последний раз родственники общались с Сону 3 сентября, когда он сообщил, что его отправляют на фронт, а затем его телефон будет конфискован.

Через несколько недель семья получила шокирующее сообщение от российских властей из-за Telegram: Сона исчезла 6 сентября, а его тело было найдено. Семья согласилась на перевозку останков, однако им было сказано, что расходы по транспортировке тела они должны покрыть самостоятельно. Викас отметил, что семья была вынуждена найти деньги на эти расходы.

