Що буде після захоплелння Покровська: розкрито велику перемогу Путіна

Російські війська активно намагаються захопити Покровськ, оскільки це місто має велике стратегічне значення для агресора. Якщо Покровськ потрапить під контроль окупантів, він дозволить їм здійснювати кілька важливих функцій, зокрема, забезпечувати укриття для військових, розміщувати операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) і поліпшувати логістичні маршрути. Як зазначив аналітик видання BILD Юліан Рьопке, захоплення Покровська дасть росіянам можливість використовувати підвали і сховища для укриття.

Фото: з відкритих джерел

"Це дозволить їм ховатися, встановлювати операторів БпЛА і вдосконалювати свої логістичні можливості", — підкреслив він.

Також він зазначив, що зможуть організувати під'їзд техніки до міста з його східної частини, що дозволить постачати ресурси на інші території, уникаючи головних ліній оборони.

Для українських сил стратегічне значення Покровська не таке велике, як було раніше.

"Всі дороги та залізниці, які ведуть до міста, заблоковані, тому Покровськ більше не є логістичним вузлом", — зауважив Рьопке.

Проте, місто має величезне символічне значення для України. Втрата Покровсько-Мирноградської агломерації стане серйозною моральною поразкою, яка матиме довгострокові наслідки для національної стійкості.

Водночас для Росії стратегічне значення Покровська важливіше з військової точки зору. Окупанти можуть використовувати місто як плацдарм для продовження бойових дій, навіть якщо воно буде зруйноване.

"Якщо вони захоплять місто, навіть у вигляді руїн, це дасть їм ще один етап для стабілізації своїх позицій", — підкреслив аналітик.

