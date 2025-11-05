Сі гучно послав Трампа подалі: стало відомо, чому це дуже погано для України

Військовий експерт Олег Жданов застерігає, що українцям не слід сподіватися на те, що Сі Цзіньпін буде допомагати Дональду Трампу в питанні завершення війни в Україні. Заява Китаю про готовність брати участь у вирішенні цього конфлікту має іншу мету, аніж це здається на перший погляд.

Фото: 24 Канал

Жданов зазначає, що зустріч лідерів США та Китаю з важливих міжнародних питань, зокрема війни в Україні, сприяє підвищенню політичного рейтингу КНР. Він звертає увагу на те, що Китай у своїх заявах завжди обережно і завуальовано подає інформацію, тому варто звертати увагу на підтекст.

За словами експерта, після заяв Трампа про успішні переговори з Китаєм, які не отримали підтримки з боку багатьох політологів у США, Китай почав виводити свої досягнення на міжнародну арену з обережністю. Спільні дії між США та Китаєм щодо війни в Україні стали історично важливим кроком, але важливо розуміти, що Китай не прагне активно втручатися у конфлікт.

Жданов перекладає офіційну позицію Пекіна, згідно з якою Китай, ймовірно, не буде тиснути на Росію для припинення війни в Україні. Для Пекіна важливо, щоб Росія не зазнала поразки та не потрапила під західний контроль. Ключовим для Китаю є те, щоб Росія залишалася стабільною, оскільки вона є важливим постачальником сировини для КНР. Втручання Заходу в справи Росії є для Китаю неприязним, тому Пекін буде підтримувати Російську Федерацію, щоб уникнути її капітуляції.

