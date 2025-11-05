logo_ukra

Сі гучно послав Трампа подалі: стало відомо, чому це дуже погано для України
Сі гучно послав Трампа подалі: стало відомо, чому це дуже погано для України

Зустрічі лідерів таких країн, як Китай і США, на важливі теми сприяють зміцненню політичного впливу КНР.

5 листопада 2025, 08:10 comments1012
Автор:
Клименко Елена

Військовий експерт Олег Жданов застерігає, що українцям не слід сподіватися на те, що Сі Цзіньпін буде допомагати Дональду Трампу в питанні завершення війни в Україні. Заява Китаю про готовність брати участь у вирішенні цього конфлікту має іншу мету, аніж це здається на перший погляд.

Сі гучно послав Трампа подалі: стало відомо, чому це дуже погано для України

Жданов зазначає, що зустріч лідерів США та Китаю з важливих міжнародних питань, зокрема війни в Україні, сприяє підвищенню політичного рейтингу КНР. Він звертає увагу на те, що Китай у своїх заявах завжди обережно і завуальовано подає інформацію, тому варто звертати увагу на підтекст.

За словами експерта, після заяв Трампа про успішні переговори з Китаєм, які не отримали підтримки з боку багатьох політологів у США, Китай почав виводити свої досягнення на міжнародну арену з обережністю. Спільні дії між США та Китаєм щодо війни в Україні стали історично важливим кроком, але важливо розуміти, що Китай не прагне активно втручатися у конфлікт.

Жданов перекладає офіційну позицію Пекіна, згідно з якою Китай, ймовірно, не буде тиснути на Росію для припинення війни в Україні. Для Пекіна важливо, щоб Росія не зазнала поразки та не потрапила під західний контроль. Ключовим для Китаю є те, щоб Росія залишалася стабільною, оскільки вона є важливим постачальником сировини для КНР. Втручання Заходу в справи Росії є для Китаю неприязним, тому Пекін буде підтримувати Російську Федерацію, щоб уникнути її капітуляції.

Раніше портал "Коментарі" писав, що попри численні обстріли та спроби російської армії розширити фронт війни, у Верховній Раді не виключають можливості завершення конфлікту в Україні найближчим часом. Відзначається, що існує ймовірність, що війна може закінчитися до кінця цього року або на початку наступного.



Джерело: https://youtu.be/JvD14M2z7Ak
