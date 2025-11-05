Си громко послал Трампа подальше: стало известно, почему это очень плохо для Украины.

Военный эксперт Олег Жданов предостерегает, что украинцам не следует надеяться, что Си Цзиньпин будет помогать Дональду Трампу в вопросе завершения войны в Украине. Заявление Китая о готовности участвовать в разрешении этого конфликта имеет другую цель, чем это кажется на первый взгляд.

Фото: 24 Канал

Жданов отмечает, что встреча лидеров США и Китая по важным международным вопросам, в частности, войны в Украине, способствует повышению политического рейтинга КНР. Он обращает внимание на то, что Китай в своих заявлениях всегда осторожно и завуалированно представляет информацию, поэтому следует обращать внимание на подтекст.

По словам эксперта, после заявлений Трампа об успешных переговорах с Китаем, не получивших поддержки со стороны многих политологов в США, Китай начал выводить свои достижения на международную арену с осторожностью. Совместные действия между США и Китаем по поводу войны в Украине стали исторически важным шагом, но важно понимать, что Китай не стремится активно вмешиваться в конфликт.

Жданов переводит официальную позицию Пекина, согласно которой Китай, вероятно, не будет давить на Россию для прекращения войны в Украине. Для Пекина важно, чтобы Россия не потерпела поражения и не попала под западный контроль. Ключевым для Китая является то, чтобы Россия оставалась стабильной, поскольку она является важным поставщиком сырья для КНР. Вмешательство Запада в дела России является для Китая неприязненным, поэтому Пекин будет поддерживать Российскую Федерацию во избежание ее капитуляции.

