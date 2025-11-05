Что будет после восхищения Покровска: раскрыта великая победа Путина

Рубрики
Клименко Елена
Российские войска активно пытаются захватить Покровск, поскольку этот город имеет большое стратегическое значение для агрессора. Если Покровск попадет под контроль окупантов, он позволит им осуществлять несколько важных функций, в частности, обеспечивать укрытие для военных, размещать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и улучшать логистические маршруты. Как отметил аналитик издания BILD Юлиан Репке, захват Покровска даст россиянам возможность использовать подвалы и хранилища для укрытия.
Фото: из открытых источников
"Это позволит им прятаться, устанавливать операторов БПЛА и совершенствовать свои логистические возможности", — подчеркнул он.
Также он отметил, что смогут организовать подъезд техники в город из его восточной части, что позволит поставлять ресурсы на другие территории, избегая главных линий обороны.
Для украинских сил стратегическое значение Покровска не так велико, как было раньше.
"Все дороги и железные дороги, ведущие в город, заблокированы, поэтому Покровск больше не является логистическим узлом", — отметил Рёпке.
Тем не менее, город имеет огромное символическое значение для Украины. Потеря Покровско-Мирноградской агломерации станет серьезным моральным поражением, которое будет иметь долгосрочные последствия для национальной устойчивости.
В то же время для России стратегическое значение Покровска важнее военной точки зрения. Оккупанты могут использовать город в качестве плацдарма для продолжения боевых действий, даже если он будет разрушен.
"Если они захватят город даже в виде руин, это даст им еще один этап для стабилизации своих позиций", — подчеркнул аналитик.
