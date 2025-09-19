Терпіння Заходу закінчилося: Кремлю виставили категоричний ультимаьтум щодо України

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, в якій чітко вказано на необхідність повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. Про рішення повідомило Міністерство енергетики України.

Фото: з відкритих джерел

Документ під назвою "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні" підтримали 62 держави-члени організації. У резолюції йдеться про вимогу до Росії негайно вивести свої війська та несанкціонований персонал із ЗАЕС, забезпечити її демілітаризацію та передати повний контроль над станцією Києву.

Текст документа було підготовлено за ініціативи України у співпраці з міжнародними партнерами. Він став черговим підтвердженням того, що міжнародна спільнота розцінює дії РФ як серйозну загрозу ядерній безпеці не лише в Україні, а й у всій Європі.

Окремий пункт резолюції наголошує на тому, що всі ядерні об'єкти в межах України повинні залишатися під виключним контролем національних компетентних органів. Документ також підтверджує повноваження місії МАГАТЕ на території ЗАЕС та її безперервну роботу, попри спроби РФ перешкодити її діяльності.

У міністерстві зазначили, що постійна присутність представників агентства надає можливість фіксувати будь-які загрози, інциденти або атаки, виводячи їх на міжнародний рівень.

Крім того, у резолюції згадується про російські обстріли Чорнобильської зони та пошкодження важливих елементів її захисної інфраструктури, що потенційно несе загрозу глобальній ядерній безпеці.

