Кремль посилає небезпечні сигнали Україні: на Заході розкрили останні заяви Путіна і Герасимова

Російське військово-політичне керівництво демонструє намір здобути перемогу у війні проти України шляхом виснаження. Про це йдеться у новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), у якому розглядаються останні публічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Зокрема, Путін 18 вересня заявив, що на передовій в Україні нібито перебувають понад 700 тисяч російських військових. У свою чергу, Герасимов стверджував, що війська РФ ведуть наступальні дії майже по всій лінії фронту. На думку експертів ISW, ці меседжі вказують на реалізацію стратегії довгострокового тиску, яка базується на переконанні, що РФ зможе перемогти, якщо війна триватиме достатньо довго.

"Теорія перемоги Путіна" побудована на вірі в те, що російські ресурси — як людські, так і матеріальні — дозволять зламати українську оборону й пережити поступове зниження підтримки Києва з боку Заходу. Кремль, вважають аналітики, ставить на затяжну кампанію, де навіть повільне просування розглядається як крок до досягнення стратегічних цілей.

Аналітики ISW також зазначають, що подібні заяви мають інформаційно-психологічний підтекст. Їхня мета — створити враження неминучості російської перемоги й тим самим змусити Україну та її партнерів погодитися на ультимативні умови Кремля. Зокрема, Путін намагається підштовхнути Захід до переговорів, апелюючи до втоми від війни та побоювань щодо її ескалації в майбутньому.

Як вже писали "Коментарі", основною метою російських військ на Харківському напрямку є не сам Купʼянськ, а Купʼянськ-Вузловий — важливий залізничний вузол, розташований на південь від міста. Таку думку висловив у коментарі для "Українського Радіо" військовий аналітик і керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.