Кремль посылает опасные сигналы Украине: на Западе раскрыли последние заявления Путина и Герасимова

Российское военно-политическое руководство демонстрирует намерение одержать победу в войне против Украины путем истощения. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), в котором рассматриваются последние публичные заявления российского диктатора Владимира Путина и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В частности, Путин 18 сентября заявил, что на передовой в Украине якобы находятся более 700 тысяч российских военных. В свою очередь Герасимов утверждал, что войска РФ ведут наступательные действия почти по всей линии фронта. По мнению экспертов ISW, эти месседжи указывают на реализацию стратегии долгосрочного давления, основанную на убеждении, что РФ сможет победить, если война будет продолжаться достаточно долго.

"Теория победы Путина" построена на вере в то, что российские ресурсы, как человеческие, так и материальные, позволят сломать украинскую оборону и пережить постепенное снижение поддержки Киева со стороны Запада. Кремль, считают аналитики, ставит на затяжную кампанию, где медленное продвижение рассматривается как шаг к достижению стратегических целей.

Аналитики ISW также отмечают, что подобные заявления имеют информационно психологический подтекст. Их цель — создать впечатление неизбежности российской победы и заставить Украину и ее партнеров согласиться на ультимативные условия Кремля. В частности, Путин пытается подтолкнуть Запад к переговорам, апеллируя к усталости от войны и опасениям относительно ее эскалации в будущем.

Как уже писали "Комментарии", основной целью российских войск на Харьковском направлении является не сам Купянск, а Купянск-Узловой — важный железнодорожный узел, расположенный южнее города. Такое мнение высказал в комментарии для "Украинского Радио" военный аналитик и руководитель проектов Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.