Терпение Запада закончилось: Кремлю выставили категорический ультиматум по Украине
Терпение Запада закончилось: Кремлю выставили категорический ультиматум по Украине

Украина считает этот шаг существенным вкладом в восстановление ядерной безопасности и призывает к дальнейшему усилению давления на Россию.

19 сентября 2025, 09:30 comments1201
Автор:
avatar

Клименко Елена

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию, в которой четко указана необходимость возвращения Запорожской атомной электростанции под контроль Украины. О решении сообщило Министерство энергетики Украины.

Терпение Запада закончилось: Кремлю выставили категорический ультиматум по Украине

Фото: из открытых источников

Документ под названием "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине" поддержали 62 государства-члена организации. В резолюции говорится о требовании России немедленно вывести свои войска и несанкционированный персонал из ЗАЭС, обеспечить ее демилитаризацию и передать полный контроль над станцией Киеву.

Текст документа был подготовлен по инициативе Украины в сотрудничестве с международными партнерами. Он стал очередным подтверждением того, что международное сообщество расценивает действия РФ как серьезную угрозу ядерной безопасности не только Украине, но и всей Европе.

Отдельный пункт резолюции отмечает, что все ядерные объекты в пределах Украины должны оставаться под исключительным контролем национальных компетентных органов. Документ также подтверждает полномочия миссии МАГАТЭ на территории ЗАЭС и его непрерывную работу, несмотря на попытки РФ воспрепятствовать ее деятельности.

В министерстве отметили, что постоянное присутствие представителей агентства позволяет фиксировать любые угрозы, инциденты или атаки, выводя их на международный уровень.

Кроме того, в резолюции упоминается о российских обстрелах Чернобыльской зоны и повреждении важных элементов ее защитной инфраструктуры, что потенциально несет угрозу глобальной ядерной безопасности.

Как уже писали "Комментарии", российское военно-политическое руководство демонстрирует намерение одержать победу в войне против Украины путем истощения. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), в котором рассматриваются последние публичные заявления российского диктатора Владимира Путина и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



