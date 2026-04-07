Терпіння вичерпано: після смертельних атак Путіна по Україні висунуто термінову вимогу

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернув увагу міжнародної спільноти на серію російських атак протягом 3–7 квітня та закликав союзників терміново посилити військову допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Зокрема Будріс опублікував свої коментарі на платформі X, наголошуючи, що поки багато західних країн святкували Великдень у безпеці та спокої, Україна продовжувала зазнавати масштабних ударів з боку Росії.

Литовський міністр нагадав про ніч на 5 квітня, коли Росія запустила понад 140 безпілотників по території України, що призвело до загибелі трьох людей в Одесі. Ситуація ускладнилася у вівторок, коли дрон вразив автобус на зупинці в Нікополі, забравши життя ще трьох осіб та поранивши десятки пасажирів.

Будріс підкреслив, що такі атаки не були випадковими — це частина навмисної стратегії залякування та терору. Він закликав партнерів не відкладати надання допомоги та зміцнити систему протиповітряної оборони України.

"У цих ударах немає нічого випадкового. Це навмисна стратегія терору. Україні терміново потрібна посилена ППО та невідкладна підтримка. Кожне зволікання коштує життів", — зазначив міністр.

Напередодні аналогічну позицію висловила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України та збільшити політичний тиск на Росію через систематичні удари.

