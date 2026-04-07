logo_ukra

BTC/USD

68424

ETH/USD

2087.42

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Терпіння вичерпано: після смертельних атак Путіна по Україні висунуто термінову вимогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Терпіння вичерпано: після смертельних атак Путіна по Україні висунуто термінову вимогу

Литовський міністр відзначив, що поки багато західних країн святкували Великдень у спокої, Україна знову стала мішенню атак з боку Росії

7 квітня 2026, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернув увагу міжнародної спільноти на серію російських атак протягом 3–7 квітня та закликав союзників терміново посилити військову допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема Будріс опублікував свої коментарі на платформі X, наголошуючи, що поки багато західних країн святкували Великдень у безпеці та спокої, Україна продовжувала зазнавати масштабних ударів з боку Росії.

Литовський міністр нагадав про ніч на 5 квітня, коли Росія запустила понад 140 безпілотників по території України, що призвело до загибелі трьох людей в Одесі. Ситуація ускладнилася у вівторок, коли дрон вразив автобус на зупинці в Нікополі, забравши життя ще трьох осіб та поранивши десятки пасажирів.

Будріс підкреслив, що такі атаки не були випадковими — це частина навмисної стратегії залякування та терору. Він закликав партнерів не відкладати надання допомоги та зміцнити систему протиповітряної оборони України.

"У цих ударах немає нічого випадкового. Це навмисна стратегія терору. Україні терміново потрібна посилена ППО та невідкладна підтримка. Кожне зволікання коштує життів", — зазначив міністр. 

Напередодні аналогічну позицію висловила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка закликала міжнародну спільноту посилити підтримку України та збільшити політичний тиск на Росію через систематичні удари.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має потенціал для створення власного аналога американської системи Patriot, який буде значно дешевшим за оригінал. Таку думку висловив Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор у відставці, під час інтерв'ю на Radio NV.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини