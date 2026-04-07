Терпение исчерпано: после смертельных атак Путина по Украине выдвинуто срочное требование

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратил внимание международного сообщества на серию российских атак в течение 3-7 апреля и призвал союзников срочно усилить военную помощь Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

В частности, Будрис опубликовал свои комментарии на платформе X, отмечая, что пока многие западные страны праздновали Пасху в безопасности и покое, Украина продолжала испытывать масштабные удары со стороны России.

Литовский министр напомнил о ночи на 5 апреля, когда Россия запустила более 140 беспилотников по территории Украины, что привело к гибели трех человек в Одессе. Ситуация осложнилась во вторник, когда дрон поразил автобус на остановке в Никополе, унеся жизни еще трех человек и ранив десятки пассажиров.

Будрис подчеркнул, что такие атаки не были случайными — это часть умышленной стратегии устрашения и террора. Он призвал партнеров не откладывать помощь и укрепить систему противовоздушной обороны Украины.

"В этих ударах нет ничего случайного. Это намеренная стратегия террора. Украине срочно нужна усиленная ПВО и неотложная поддержка. Каждое промедление стоит жизней", — отметил министр.

Накануне аналогичную позицию высказала министерша иностранных дел Латвии Байба Браже, призвавшая международное сообщество усилить поддержку Украины и увеличить политическое давление на Россию из-за систематических ударов.

