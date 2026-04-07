Аналог Patriot в Україні: експерт вразив заявою про несподівану перешкоду

Україна має потенціал для створення власного аналога американської системи Patriot, який буде значно дешевшим за оригінал. Таку думку висловив Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор у відставці, під час інтерв'ю на Radio NV.

За словами Гетьмана, наша країна володіє потужною інженерною базою, і є люди, які займаються розробкою високотехнологічних ракетних систем, зокрема в компанії Fire Point, де працюють досвідчені професіонали. Проблема полягає не стільки в нашій здатності створити таку систему, скільки в наявності необхідної технологічної бази. Оскільки ракета Patriot має складну електроніку, це є одним із головних викликів для її виробництва в Україні.

Особливість цієї ракети полягає в тому, що вона не просто вибухає поряд із ціллю, а точно вражає її. Для реалізації таких технологій потрібна високоякісна головка самонаведення. Гетьман зазначив, що сам принцип виготовлення ракети не є великою таємницею, але питання в тому, чи зможе Україна створювати необхідну електроніку для таких систем.

У своїх роздумах він також згадав про можливість співпраці з європейськими країнами чи Японією, де можна було б отримати необхідні компоненти. Проте він висловив сумнів щодо здатності України самостійно виробляти електроніку такого рівня, яку створюють в США. Однак, якщо йдеться про спільне підприємство з міжнародними партнерами, то це могло б стати реальним варіантом для досягнення цієї мети.

Водночас представники компанії Fire Point вже ведуть переговори з європейськими країнами щодо розробки нової системи ППО, яка має бути дешевшою за аналогічні американські комплекси. Планується, що вартість нової системи дозволить Україні купувати її у більших кількостях, оскільки придбати Patriot стає все складніше через їхню високу ціну. До того ж компанія Fire Point має на меті перехоплення першої балістичної ракети до 2027 року.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні повідомлення українських моніторингових спільнот від 7 квітня свідчать, що Росія може здійснити новий запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Проте, як наголошує експерт, ефективність цієї ракети без ядерної бойової частини є мінімальною.