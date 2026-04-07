Аналог Patriot в Украине: эксперт поразил заявлением о неожиданном препятствии

Украина имеет потенциал для создания собственного аналога американской системы Patriot, который будет значительно дешевле оригинала. Такое мнение высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны и майор в отставке во время интервью Radio NV.

Фото: из открытых источников

По словам Гетьмана, наша страна владеет мощной инженерной базой, и есть люди, занимающиеся разработкой высокотехнологичных ракетных систем, в частности, в компании Fire Point, где работают опытные профессионалы. Проблема заключается не столько в нашей способности создать такую систему, сколько налицо необходимой технологической базы. Поскольку ракета Patriot имеет сложную электронику, это один из главных вызовов для ее производства в Украине.

Особенность этой ракеты в том, что она не просто взрывается рядом с целью, а точно поражает ее. Для реализации таких технологий требуется качественная головка самонаведения. Гетман отметил, что сам принцип изготовления ракеты не является большой тайной, но вопрос в том, сможет ли Украина создавать необходимую электронику для таких систем.

В своих размышлениях он также упомянул о возможности сотрудничества с европейскими странами или Японией, где можно получить необходимые компоненты. Однако он выразил сомнение в способности Украины самостоятельно производить электронику такого уровня, которую создают в США. Однако если речь идет о совместном предприятии с международными партнерами, то это могло бы стать реальным вариантом для достижения этой цели.

В то же время представители компании Fire Point уже ведут переговоры с европейскими странами по разработке новой системы ПВО, которая должна быть дешевле аналогичных американских комплексов. Планируется, что стоимость новой системы позволит Украине покупать ее в больших количествах, поскольку купить Patriot становится все сложнее из-за высокой цены. К тому же компания Fire Point преследует цель перехвата первой баллистической ракеты до 2027 года.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние сообщения украинских мониторинговых сообществ от 7 апреля свидетельствуют, что Россия может осуществить новый запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Однако, как отмечает эксперт, эффективность этой ракеты без ядерной боевой части минимальна.