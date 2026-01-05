Терор Путіна триває: озвучено термінову заяву про шокуючу "перемогу" Кремля

Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий удар російських військ по медичному закладу в Києві. У своєму дописі на соціальних мережах він висловив стурбованість та співчуття через трагедію, яка сталася вночі.

Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні вночі російські війська завдали удару по ще одній лікарні в Києві — з діючим стаціонаром. Пацієнтів евакуювали, але є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Однак я впевнений, що українці обов'язково відновлять цю лікарню. Це їхня сутність — завжди відновлювати те, що було зруйновано", — зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості постійної підтримки для захисту України від подібних атак.

"Україні потрібно мати потужну протиповітряну оборону щодня, кошти для виробництва дронів-перехоплювачів — щодня, а також обладнання для енергетичної інфраструктури — щодня", — підкреслив він.

Цей інцидент став частиною масованого обстрілу, який російські окупанти здійснили в ніч з 4 на 5 січня. У ході атаки зафіксовано численні удари безпілотниками та балістичними ракетами по різних регіонах України, включаючи Харківську, Полтавську, Чернігівську та Київську області. В результаті російських атак у Києві постраждали кілька людей: чоловік загинув, а три жінки були поранені.

Повітряні сили України повідомили, що нічна атака включала дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" і ракет типу С-300, а також 165 ударних БпЛА різних моделей, зокрема "Shahed" та "Гербера". Близько 100 з них були дронами типу "Шахед", які активно використовуються для атак по об'єктах цивільної інфраструктури та військових цілях.

Зеленський вкотре підкреслив необхідність міжнародної підтримки для зміцнення обороноздатності країни та боротьби з агресією з боку Росії. Українці, за його словами, продовжують відновлювати та зміцнювати свою країну, навіть у найскладніші часи.

