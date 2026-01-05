Питання не лише у нафті: озвучено сценарій, який остаточно поставить Путіна на коліна

Держсекретар США Марко Рубіо не зовсім правий, коли заявляє, що Сполучені Штати вже вичерпали свої можливості для тиску на Росію. Як зазначає політолог Ігор Рейтерович, Вашингтон має значні ресурси для того, щоб впливати на Кремль, хоча президент Дональд Трамп все ж припустився певних помилок у своїй стратегії.

Рейтерович вважає, що Рубіо помилявся, коли заявив про нібито завершення санкційного потенціалу США. За словами політолога, США мають значні інструменти для тиску на Росію, і вони далеко не обмежуються нафтовим сектором. Зокрема, санкції не охопили ще дві важливі сфери: російську атомну промисловість та криптовалюти.

"Криптовалюти для Росії — це дуже вразлива сфера. Дмитрієв (представник Путіна) неодноразово просив США не торкатися криптовалют, а не зменшувати санкції на нафту", — зазначає Рейтерович.

За його словами, це підтверджує важливість криптовалют для російського олігархату, який має певний зв’язок із Заходом через цю сферу. За допомогою криптовалют олігархи можуть купувати та продавати активи, що дає їм можливість обходити санкції. Тому, якщо Трамп захоче, він може вжити рішучих заходів у цьому напрямку, що матиме катастрофічні наслідки для Росії.

Однак, за словами експерта, є одна велика проблема — для реалізації цього тиску Трамп має володіти потужною політичною волею. "На жаль, поки що цієї волі у нього немає. Він вірить, що зможе змусити Путіна сісти за стіл перемовин, а той згодом підпише мирні угоди", — додає Рейтерович.

Ключова проблема, за словами політолога, полягає в тому, що Трамп допустив серйозну помилку: Путін перестав його боятися. Кремлівський лідер, на думку Рейтеровича, вже добре зчитав Трампа і вважає, що американський президент не зможе запропонувати йому нічого нового. Це дозволяє Путіну поводитися впевнено, не боючись серйозних наслідків. Доти, поки цей страх не повернеться, ситуація залишатиметься без змін.

