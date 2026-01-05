Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що Росія вже фактично зазнала поразки у війні проти України. За його словами, тепер Володимир Путін змушений просити, аби українські Сили оборони відступили з неокупованої частини Донецької області, території, яку Росія так і не змогла захопити.

Фото: з відкритих джерел

"Це вже дно", — зазначив дипломат.

Путін, котрий на самому початку війни обіцяв захоплення Києва за три дні, тепер опинився в ситуації, коли змушений випрошувати відступ від території, що не була окупована. Огризко підкреслив, що це свідчить про політичну деградацію російського лідера та його невдачі на фронті.

Однак, на думку ексміністра, проблема Кремля полягає не лише у військових провалах чи маніпуляціях пропаганди. Найбільша загроза для російського режиму криється в економічній ситуації.

"Режими падають не коли слабшає пропаганда, а коли закінчуються гроші. Без фінансів пропагандистська машина просто не здатна працювати", — наголосив Огризко.

Він нагадує, що перед розпадом Радянського Союзу також мала місце потужна пропаганда, але це не допомогло уникнути краху системи.

"Економіка диктує свої правила. Те, що сьогодні відбувається в російській економіці, навіть при величезних вливаннях в пропаганду, свідчить про наближення краху", — зазначив Огризко.

Він переконаний, що зупинка російської економіки неминуче призведе до припинення війни і падіння путінського режиму, оскільки фінансові проблеми остаточно підірвуть здатність Росії підтримувати військові дії та внутрішню стабільність.

