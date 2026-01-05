Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что Россия уже фактически потерпела поражение в войне против Украины. По его словам, теперь Владимир Путин вынужден просить, чтобы украинские Силы обороны отступили с неоккупированной части Донецкой области, территории, которую Россия так и не смогла захватить.

"Это уже дно", — отметил дипломат.

Путин, который в самом начале войны обещал захват Киева за три дня, теперь оказался в ситуации, когда вынужден выпрашивать отступление от неоккупированной территории. Огрызко подчеркнул, что это свидетельствует о политической деградации российского лидера и его неудачах на фронте.

Однако, по мнению эксминистра, проблема Кремля не только в военных провалах или манипуляциях пропаганды. Самая большая угроза для российского режима кроется в экономической ситуации.

"Режимы падают не когда ослабевает пропаганда, а когда заканчиваются деньги. Без финансов пропагандистская машина просто не способна работать", — подчеркнул Огрызко.

Он напоминает, что перед распадом Советского Союза также произошла мощная пропаганда, но это не помогло избежать краха системы.

"Экономика диктует свои правила. То, что сегодня происходит в российской экономике, даже при огромных вливаниях в пропаганду, свидетельствует о приближении крушения", — отметил Огрызко.

Он убежден, что остановка российской экономики неизбежно приведет к прекращению войны и падению путинского режима, поскольку финансовые проблемы окончательно подорвут способность России поддерживать военные действия и внутреннюю стабильность.

