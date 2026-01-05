logo_ukra

Далі буде тільки гірше: озвучено тривожний прогноз щодо нових бомбардувань України
commentss НОВИНИ Всі новини

Далі буде тільки гірше: озвучено тривожний прогноз щодо нових бомбардувань України

Михайло Гончар зауважив, що ситуація може поліпшитися влітку, але закликав не мати завищених сподівань

5 січня 2026, 08:50
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, коментуючи ситуацію з масованими ударами Росії по Україні, заявив, що для нашої країни найважливішим завданням є пережити зиму. На його думку, саме зимовий період є найбільш складним для енергетичної стабільності України.

Далі буде тільки гірше: озвучено тривожний прогноз щодо нових бомбардувань України

Фото: з відкритих джерел

"З настанням весни і літа ситуація може покращитися, оскільки в цей час активно працює сонячна генерація", — зазначив Гончар. 

Експерт підкреслив, що сонце суттєво допомогло Україні в попередні роки.

"Ми бачили, як сонячна енергія значно підтримала енергосистему України влітку, як у минулому, так і позаминулому році. Взимку ж, зрозуміло, рівень сонячної генерації знижується через короткий світловий день", — пояснив він. 

Однак Гончар застеріг від надмірних надій на покращення ситуації влітку. Він наголосив, що навіть якщо зима буде подолана, це зовсім не означає, що Росія припинить свої удари. 

"Пам'ятаємо, що у 2024 році основні масовані атаки припали саме на літній період. З 21 березня минулого року ми знову стали свідками комбінованих атак на енергетичні об'єкти, зокрема на підземні газосховища. І ці атаки тривали фактично все літо", — наголосив він. 

Головне питання, за словами експерта, полягає в тому, як мінімізувати можливості Росії для завдання ударів по Україні.

"Щоб зменшити масштаби атак, потрібно знищувати аеродроми, з яких здійснюються авіаційні удари, пускові установки балістичних ракет і, що найголовніше, виробничі потужності, де ці засоби ураження виготовляються", — зазначив Гончар. 

"Тільки в такому випадку ми зможемо досягти реального результату, коли ворог фізично не зможе проводити комбіновані атаки в тому обсязі, який ми спостерігаємо сьогодні. А щодо енергетичної генерації, сонце, без сумніву, допоможе", — додав він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає від України гарантій прав російськомовних громадян та захисту канонічного православ'я. Ці вимоги не обмежуються лише територіальними питаннями, а також охоплюють релігійні аспекти.  



