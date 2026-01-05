Нічого подібного не можна уявити: розкрито новий цинічний ультиматум Кремля щодо України

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає від України гарантій прав російськомовних громадян та захисту канонічного православ'я. Ці вимоги не обмежуються лише територіальними питаннями, а також охоплюють релігійні аспекти. Як зазначила релігієзнавиця та доктор філософських наук Людмила Филипович, церква та релігія є важливими інструментами в гібридній війні Росії, і вони залишатимуться на порядку денному як частина її стратегії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: 24 Канал

Филипович підкреслила, що Росія не відмовиться від використання релігії як потужного засобу впливу.

"Росіяни ніколи не відмовляться від такого універсального засобу впливу, як релігія та церква", — сказала вона.

За її словами, все, що відбувається в Україні, неможливо зрозуміти без врахування сакральних цінностей, які мають важливе значення для росіян. Тому, на її переконання, Росія постійно висуватиме і нав'язуватиме релігійне питання в контексті війни.

"Росія прекрасно розуміє, наскільки важливими є духовні фактори для просування в економічній, політичній та соціальній сферах. Можливо, Україна цього ще не повністю усвідомлює, але останнім часом ми спостерігаємо зміни, коли релігійний чинник почали враховувати в міжнародних відносинах", — зазначила експертка.

Вона також повідомила, що у Брюсселі готується спеціальний форум, на якому будуть обговорюватися питання впливу російської православної церкви на хід війни та її результати, а також роль російської пропаганди в Україні та Європі.

"Держави починають усвідомлювати важливість цього фактору", — додала Филипович.

Експертка вважає, що вплив Росії у релігійній сфері лише посилиться.

"Ми вже бачимо, як активно російська православна церква працює на різних міжнародних майданчиках, як в Європі, так і в Сполучених Штатах", — сказала вона.

Окремо вона звернула увагу на так звану народну дипломатію, коли представники РПЦ вільно відвідують коридори Пентагону та Конгресу в США, де вони поширюють інформацію про переслідування християн в Україні та загрозу знищення християнської церкви через державну політику.

