Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия требует от Украины гарантий прав русскоязычных граждан и защиты канонического православия. Эти требования не ограничиваются территориальными вопросами, а также охватывают религиозные аспекты. Как отметила религиовед и доктор философских наук Людмила Филиппович, церковь и религия являются важными инструментами в гибридной войне России, и они будут оставаться в повестке дня как часть ее стратегии.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Филиппович подчеркнула, что Россия не откажется от использования религии как мощного средства воздействия.

"Россияне никогда не откажутся от такого универсального средства влияния, как религия и церковь", — сказала она.

По ее словам, все происходящее в Украине невозможно понять без учета сакральных ценностей, имеющих важное значение для россиян. Поэтому, по ее убеждению, Россия будет постоянно выдвигать и навязывать религиозный вопрос в контексте войны.

"Россия прекрасно понимает, насколько важны духовные факторы для продвижения в экономической, политической и социальной сферах. Возможно, Украина этого еще не полностью осознает, но в последнее время мы наблюдаем изменения, когда религиозный фактор начали учитывать в международных отношениях", — отметила экспертка.

Она также сообщила, что в Брюсселе готовится специальный форум, на котором будут обсуждаться вопросы влияния Русской православной церкви на ход войны и ее результаты, а также роль пропаганды России в Украине и Европе.

"Государства начинают осознавать важность этого фактора", — добавила Филиппович.

Эксперт считает, что влияние России в религиозной сфере только усилится.

"Мы уже видим, как активно российская православная церковь работает на разных международных площадках, как в Европе, так и в Соединенных Штатах", — сказала она.

Отдельно она обратила внимание на так называемую народную дипломатию, когда представители РПЦ свободно посещают коридоры Пентагона и Конгресса в США, где они распространяют информацию о преследовании христиан в Украине и угрозе уничтожения христианской церкви из-за государственной политики.

Портал "Комментарии" уже писал, что армия России активно наращивает применение управляемых авиационных бомб (КАБ) разных типов, что создает значительную угрозу для Украины. Полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ, во время телемарафона сообщил, что в 2026 году именно КАБы станут одной из главных опасностей на фронте.