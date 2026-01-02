Удари РФ стануть ще більш кривавими: озвучено небезпечний прогноз

Армія Росії активно нарощує застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) різних типів, що створює значну загрозу для України. Полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ, під час телемарафону повідомив, що у 2026 році саме КАБи стануть однією з головних небезпек на фронті.

Фото: з відкритих джерел

За його даними, протягом 2025 року російські війська використали близько 60 тисяч керованих авіабомб.

"Кожного місяця зростає кількість застосування противником керованих авіабомб. Це засоби, які ворог використовує близько двох років, і тенденція йде до збільшення. І ми розуміємо, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Але вже є успішна протидія цим засобам на різних напрямках", — розповів Ігнат.

Він підкреслив, що основним способом протидії є боротьба з російською авіацією. Потрібно відганяти подалі носіїв таких авіабомб, пояснив полковник, наголошуючи на важливості нейтралізації літаків, що несуть КАБи, ще до того, як вони зможуть завдати удару.

Військовий аналітик Олег Жданов додав, що тактика застосування бомб змінюється. Якщо раніше обстріли були відносно рівномірними по всій території України, то зараз Москва концентрує свої сили на окремих напрямках. Такий підхід дозволяє зосередити велику кількість ракет і дронів на певному районі, створюючи надмірне навантаження на систему протиповітряної оборони.

"Росія змінила тактику — тепер вони беруть окремий район і завдають масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", — пояснив Жданов.

