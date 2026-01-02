Удары РФ станут еще более кровавыми: озвучен опасный прогноз

Армия России активно наращивает применение управляемых авиационных бомб (КАБ) разных типов, что создает значительную угрозу для Украины. Полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ, во время телемарафона сообщил, что в 2026 году именно КАБы станут одной из главных опасностей на фронте.

Фото: из открытых источников

По его данным, в течение 2025 года российские войска использовали около 60 тысяч управляемых авиабомб.

"Каждый месяц растет количество применения противником управляемых авиабомб. Это средства, которые враг использует около двух лет, и тенденция идет к увеличению. И мы понимаем, что в мире нет столько ракет, чтобы работать об этих бомбах. Но уже есть успешное противодействие этим средствам на разных направлениях", — рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что основным способом противодействия есть борьба с российской авиацией. Нужно отгонять подальше носителей таких авиабомб, объяснил полковник, отмечая важность нейтрализации несущих КАБ самолетов еще до того, как они смогут нанести удар.

Военный аналитик Олег Жданов добавил, что тактика применения бомб меняется. Если раньше обстрелы были относительно равномерными по всей территории Украины, то сейчас Москва концентрирует свои силы на отдельных направлениях. Такой подход позволяет сосредоточить большое количество ракет и дронов на определенном районе, создавая чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

"Россия изменила тактику — теперь они берут отдельный район и наносят массовый удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отражаться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не столь развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения должного уровня безопасности", — пояснил он.

