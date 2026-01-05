logo

Дальше будет только хуже: озвучен тревожный прогноз относительно новых бомбардировок Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Дальше будет только хуже: озвучен тревожный прогноз относительно новых бомбардировок Украины

Михаил Гончар отметил, что ситуация может улучшиться летом, но призвал не иметь завышенных ожиданий.

5 января 2026, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, комментируя ситуацию с массированными ударами России по Украине, заявил, что для нашей страны важнейшая задача — пережить зиму. По его мнению, именно зимний период наиболее сложный для энергетической стабильности Украины.

Дальше будет только хуже: озвучен тревожный прогноз относительно новых бомбардировок Украины

Фото: из открытых источников

"С наступлением весны и лета ситуация может улучшиться, поскольку в настоящее время активно работает солнечная генерация", — отметил Гончар.

Эксперт подчеркнул, что солнце существенно помогло Украине в предыдущие годы.

"Мы видели, как солнечная энергия значительно поддержала энергосистему Украины летом, как в прошлом, так и в позапрошлом году. Зимой же, разумеется, уровень солнечной генерации снижается из-за короткого светового дня", — пояснил он.

Однако Гончар предостерег от чрезмерных надежд на улучшение ситуации летом. Он подчеркнул, что даже если зима будет преодолена, это вовсе не означает, что Россия прекратит удары.

"Помним, что в 2024 году основные массированные атаки пришлись именно на летний период. С 21 марта прошлого года мы снова стали свидетелями комбинированных атак на энергетические объекты, в том числе на подземные газохранилища. И эти атаки продолжались фактически все лето", — подчеркнул он.

Главный вопрос, по словам эксперта, состоит в том, как минимизировать возможности России для нанесения ударов по Украине.

"Чтобы уменьшить масштабы атак, нужно уничтожать аэродромы, с которых совершаются авиационные удары, пусковые установки баллистических ракет и, что самое главное, производственные мощности, где эти средства поражения производятся", — отметил Гончар.

"Только в таком случае мы сможем достичь реального результата, когда враг физически не сможет проводить комбинированные атаки в том объеме, который мы наблюдаем сегодня. А по поводу энергетической генерации, солнце, без сомнения, поможет", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия требует от Украины гарантий прав русскоязычных граждан и защиты канонического православия. Эти требования не ограничиваются территориальными вопросами, а также охватывают религиозные аспекты.



