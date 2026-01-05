Вопрос не только в нефти: озвучен сценарий, который окончательно поставит Путина на колени

Госсекретарь США Марко Рубио не совсем прав, когда заявляет, что Соединенные Штаты уже исчерпали свои возможности для давления на Россию. Как отмечает политолог Игорь Рейтерович, у Вашингтона есть значительные ресурсы для того, чтобы влиять на Кремль, хотя президент Дональд Трамп все же допустил определенные ошибки в своей стратегии.

Рейтерович считает, что Рубио ошибался, заявив о якобы завершении санкционного потенциала США. По словам политолога, у США есть значительные инструменты для давления на Россию, и они далеко не ограничиваются нефтяным сектором. В частности, санкции не охватили еще две важные сферы: российскую атомную промышленность и криптовалюты.

"Криптовалюты для России — это очень уязвимая сфера. Дмитриев (представитель Путина) неоднократно просил США не затрагивать криптовалют, а не уменьшать санкции на нефть", — отмечает Рейтерович.

По его словам, это подтверждает важность криптовалюта для российского олигархата, который имеет определенную связь с Западом через эту сферу. С помощью криптовалют олигархи могут покупать и продавать активы, что позволяет им обходить санкции. Поэтому, если Трамп захочет, он может принять решительные меры в этом направлении, что будет иметь катастрофические последствия для России.

Однако, по словам эксперта, есть одна большая проблема – для реализации этого давления Трамп должен обладать мощной политической волей. "К сожалению, пока этой воли у него нет. Он верит, что сможет заставить Путина сесть за стол переговоров, а тот впоследствии подпишет мирные соглашения", — добавляет Рейтерович.

Ключевая проблема, по словам политолога, в том, что Трамп допустил серьезную ошибку: Путин перестал его бояться. Кремлевский лидер, по мнению Рейтеровича, уже хорошо считал Трампа и считает, что американский президент не сможет предложить ему ничего нового. Это позволяет Путину вести себя уверенно, не опасаясь серьезных последствий. Пока этот страх не вернется, ситуация будет оставаться без изменений.

