Террор Путина продолжается: озвучено срочное заявление о шокирующей "победе" Кремля
Террор Путина продолжается: озвучено срочное заявление о шокирующей "победе" Кремля

Президент Украины заявил, что больницу, поврежденную из-за российского террора, обязательно восстановят

5 января 2026, 10:20
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной удар российских войск по медицинскому учреждению в Киеве. В своем сообщении на социальных сетях он выразил обеспокоенность и соболезнования из-за произошедшей ночью трагедии.

Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью российские войска нанесли удар по еще одной больнице в Киеве — с действующим стационаром. Пациентов эвакуировали, но пострадали. К сожалению, один человек погиб. Однако я уверен, что украинцы обязательно восстановят эту больницу. Это их сущность — всегда восстанавливать, что было разрушено".

Глава государства также отметил важность постоянной поддержки для защиты Украины от подобных атак.

"Украине нужно иметь мощную противовоздушную оборону каждый день, средства для производства дронов-перехватчиков — каждый день, а также оборудование для энергетической инфраструктуры — каждый день", — подчеркнул он.

Этот инцидент стал частью массированного обстрела, который российские оккупанты совершили в ночь с 4 на 5 января. В ходе атаки были зафиксированы многочисленные удары беспилотниками и баллистическими ракетами по разным регионам Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Черниговскую и Киевскую области. В результате российских атак в Киеве пострадали несколько человек: мужчина погиб, а три женщины были ранены.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночная атака включала в себя девять баллистических ракет "Искандер-М" и ракет типа С-300, а также 165 ударных БпЛА различных моделей, в частности "Shahed" и "Гербера". Около 100 из них были дронами типа "Шахед", которые активно используются для атак по объектам гражданской инфраструктуры и военным целям.

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость международной поддержки для укрепления обороноспособности страны и борьбы с агрессией со стороны России. Украинцы, по его словам, продолжают восстанавливать и укреплять свою страну даже в самые сложные времена.

Портал "Комментарии" уже писал , что госсекретарь США Марко Рубио не совсем прав, когда заявляет, что Соединенные Штаты уже исчерпали свои возможности для давления на Россию. Как отмечает политолог Игорь Рейтерович, у Вашингтона есть значительные ресурсы для того, чтобы влиять на Кремль, хотя президент Дональд Трамп все же допустил определенные ошибки в своей стратегии.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17549
