Терор Путіна стане нестерпним: українців попередили про вкрай страшний задум Кремля

Голова Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська попередила, що тиск з боку російських безпілотників на Україну з часом лише посилюватиметься. Вона зазначила, що ворог прагнутиме перетворити на фронт навіть глибокотилові українські міста, розташовані за сотні кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це Берлінська розповіла в інтерв’ю tsn.ua.

"Я не хочу зараз нікого лякати і створювати якісь панічні настрої, що ось вже там у травні 2026-го будуть полювати за киянами російські дрони – це не правда. А правда полягає у тому, що ворог дійсно буде намагатися все більше вибити нас дроновим терором, бо це дешевий, масштабований і ефективний спосіб. Але в нас ще є час підготуватися", – зауважила вона.

Берлінська додала, що стратегія РФ включає спроби порушити логістичні шляхи між українськими містами.

"Росіяни будуть пробувати перерізати не тільки логістику до Херсону чи до Сум, а й також між умовним Тернополем і Хмельницьким чи Житомиром і Вінницею. Вони будуть намагатися це робити постійно. Для того, щоб не возили паливо чи продукти, можуть мінувати з повітря автошляхи, полювати за бензовозами, за пасажирськими поїздами. Вони вже все це роблять і будуть тільки нарощувати ці потуги", – зазначила експертка.

Вона наголосила, що протидія таким атакам можлива, якщо вчасно почати розробляти відповідні засоби та системи.

"Якщо почати створювати протидію заздалегідь, прямо зараз, то звичайно можна комплексом заходів і засобів вберегти від цих дронових загроз наші міста. Комплекс вчасно вжитих управлінських рішень, вибудована система, можуть зробити так, що всі ці спроби будуть множитися на нуль. Для цього все це треба завчасно почати робити", – підсумувала Берлінська.

