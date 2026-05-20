Сі категорично проти: озвучено гучну заяву про мотиви Китаю щодо війни в Україні

Офіційний Пекін продовжує демонструвати нейтральну позицію щодо російсько-українського конфлікту, але фактично вже кілька років постачає до РФ обладнання та технології, необхідні для ведення війни. Через це, на думку українського дипломата та політика Романа Безсмертного, голова КНР Сі Цзіньпін діятиме так, щоб підтримувати Росію у її збройній кампанії проти України.

Безсмертний підкреслює, що незважаючи на зовнішню нейтральність Китаю, його стратегічні інтереси передбачають підтримку РФ.

"Тепер до теми Путіна і Сі Цзіньпіна. Кремлю потрібне збільшення фінансування військово-промислового комплексу, зброя, ресурси, сировина і технології. І Сі Цзіньпін діятиме так, щоб утримувати Путіна у війні проти України, не дозволяючи йому програти. Тому варто очікувати, що допомога Китаю Росії зростатиме", – заявив дипломат в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

За словами Безсмертного, керівництво РФ наразі відчуває значну залежність від зовнішніх постачань, зокрема сировини та сучасних технологій, що робить його вразливим. Саме цю залежність Пекін використовує для власної вигоди, не зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту, адже це дозволяє зберегти вплив на Москву.

Водночас дипломат зазначає, що довгострокова позиція Китаю може змінитися у разі повної поразки Росії у війні проти України.

"Вони чудово розуміють, що Трампу зрештою доведеться повертатися до переговорів між Росією та Україною і через цей процес відновлювати відносини з Європою. Але тепер роль України вже інша. Це видно і з поведінки президента Зеленського, і з поведінки Буданова, і з дій Офісу президента. Інше питання – як розвиватиметься ситуація всередині країни. Тому так, Китай підтримуватиме Росію, але не дозволить їй 'виростити крила'. Нинішня ситуація – шанс для України," – наголосив Безсмертний.

