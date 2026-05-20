Си категорически против: озвучено громкое заявление о мотивах Китая по поводу войны в Украине

Официальный Пекин продолжает демонстрировать нейтральную позицию по поводу российско-украинского конфликта, но фактически уже несколько лет поставляет в РФ оборудование и технологии, необходимые для ведения войны. Поэтому, по мнению украинского дипломата и политика Романа Бессмертного, глава КНР Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы поддерживать Россию в ее вооруженной кампании против Украины.

Бессмертный подчеркивает, что, несмотря на внешнюю нейтральность Китая, его стратегические интересы предусматривают поддержку РФ.

"Теперь к теме Путина и Си Цзиньпина. Кремлю требуется увеличение финансирования военно-промышленного комплекса, оружие, ресурсы, сырье и технологии. И Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы удерживать Путина в войне против Украины, не позволяя ему проиграть. Поэтому стоит ожидать, что помощь Китая России продолжится.

По словам Бессмертного, руководство РФ сейчас ощущает значительную зависимость от внешних поставок, в частности, сырья и современных технологий, что делает его уязвимым. Именно эту зависимость Пекин использует для собственной выгоды, не заинтересованной в скорейшем завершении конфликта, ведь это позволяет сохранить влияние на Москву.

В то же время, дипломат отмечает, что долгосрочная позиция Китая может измениться в случае полного поражения России в войне против Украины.

"Они прекрасно понимают, что Трампу в конце концов придется возвращаться к переговорам между Россией и Украиной и через этот процесс возобновлять отношения с Европой. Но теперь роль Украины уже другая. Это видно и по поведению президента Зеленского, и по поведению Буданова, и по действиям Офиса президента. Другой вопрос — как будет развиваться ситуация внутри страны. Поэтому так, Китай ' крылья'. Нынешняя ситуация – шанс для Украины, — подчеркнул Бессмертный.

