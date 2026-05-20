Си категорически против: озвучено громкое заявление о мотивах Китая по поводу войны в Украине

Клименко Елена
Официальный Пекин продолжает демонстрировать нейтральную позицию по поводу российско-украинского конфликта, но фактически уже несколько лет поставляет в РФ оборудование и технологии, необходимые для ведения войны. Поэтому, по мнению украинского дипломата и политика Романа Бессмертного, глава КНР Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы поддерживать Россию в ее вооруженной кампании против Украины.
Бессмертный подчеркивает, что, несмотря на внешнюю нейтральность Китая, его стратегические интересы предусматривают поддержку РФ.
По словам Бессмертного, руководство РФ сейчас ощущает значительную зависимость от внешних поставок, в частности, сырья и современных технологий, что делает его уязвимым. Именно эту зависимость Пекин использует для собственной выгоды, не заинтересованной в скорейшем завершении конфликта, ведь это позволяет сохранить влияние на Москву.
В то же время, дипломат отмечает, что долгосрочная позиция Китая может измениться в случае полного поражения России в войне против Украины.
