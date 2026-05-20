logo

BTC/USD

77196

ETH/USD

2127.42

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Си категорически против: озвучено громкое заявление о мотивах Китая по поводу войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Си категорически против: озвучено громкое заявление о мотивах Китая по поводу войны в Украине

В настоящее время российское руководство требует большего финансирования для ВПК и в значительной степени зависит от импорта сырья и технологий

20 мая 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Официальный Пекин продолжает демонстрировать нейтральную позицию по поводу российско-украинского конфликта, но фактически уже несколько лет поставляет в РФ оборудование и технологии, необходимые для ведения войны. Поэтому, по мнению украинского дипломата и политика Романа Бессмертного, глава КНР Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы поддерживать Россию в ее вооруженной кампании против Украины.

Си категорически против: озвучено громкое заявление о мотивах Китая по поводу войны в Украине

Фото: из открытых источников

Бессмертный подчеркивает, что, несмотря на внешнюю нейтральность Китая, его стратегические интересы предусматривают поддержку РФ.

"Теперь к теме Путина и Си Цзиньпина. Кремлю требуется увеличение финансирования военно-промышленного комплекса, оружие, ресурсы, сырье и технологии. И Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы удерживать Путина в войне против Украины, не позволяя ему проиграть. Поэтому стоит ожидать , что помощь Китаю России OBOZ.UA.

По словам Бессмертного, руководство РФ сейчас ощущает значительную зависимость от внешних поставок, в частности, сырья и современных технологий, что делает его уязвимым. Именно эту зависимость Пекин использует для собственной выгоды, не заинтересованной в скорейшем завершении конфликта, ведь это позволяет сохранить влияние на Москву.  

В то же время, дипломат отмечает, что долгосрочная позиция Китая может измениться в случае полного поражения России в войне против Украины.  

"Они прекрасно понимают, что Трампу в конце концов придется возвращаться к переговорам между Россией и Украиной и через этот процесс возобновлять отношения с Европой. Но теперь роль Украины уже другая. Это видно и по поведению президента Зеленского, и по поведению Буданова, и по действиям Офиса президента. Другой вопрос — как будет развиваться ситуация внутри страны. Поэтому так, Китай ' крылья'. Нынешняя ситуация – шанс для Украины, — подчеркнул Бессмертный.

"Комментарии" уже писали, что совместные ядерные учения, которые проводят Россия и Беларусь, пока не свидетельствуют о непосредственной готовности Москвы применить ядерное оружие. Такую оценку дал военный эксперт Денис Попович в комментарии Radio NV.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/si-tszinpin-diyatime-tak-schob-utrimuvati-putina-u-vijni-proti-ukraini-diplomat-poyasniv-pozitsiyu-kitayu.htm
Теги:

Новости

Все новости