Террор Путина станет невыносимым: украинцев предупредили о крайне страшном замысле Кремля

Глава Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская предупредила, что давление со стороны российских беспилотников на Украину со временем будет только усиливаться. Она отметила, что враг будет стремиться превратить в фронт даже глубокотыловые украинские города, расположенные в сотнях километров от линии боевого столкновения. Об этом Берлинская рассказала в интервью tsn.ua.

"Я не хочу сейчас никого пугать и создавать какие-то панические настроения, что вот уже там в мае 2026-го будут охотиться за киевлянами российские дроны — это не правда. А правда заключается в том, что враг действительно будет пытаться все больше выбить нас дроновым террором, потому что это дешевое, масштабируемое и эффективное".

Берлинская добавила, что стратегия РФ включает попытки нарушить логистические пути между украинскими городами.

"Россияне будут пробовать перерезать не только логистику в Херсон или в Сумы, но и также между условным Тернополем и Хмельницким или Житомиром и Винницей. Они будут пытаться это делать постоянно. Для того, чтобы не возили топливо или продукты, могут миновать с воздуха автодороги, охотиться за бензовозами, за всеми этими делами по пассажирским поездам. эксперт.

Она подчеркнула, что противодействие таким атакам возможно, если вовремя начать разрабатывать соответствующие средства и системы.

"Если начать создавать противодействие заранее, прямо сейчас, то обычно можно комплексом мер и средств уберечь от этих дроновых угроз наши города. Комплекс вовремя принятых управленческих решений, выстроенная система, могут сделать так, что все эти попытки будут умножаться на ноль. Для этого все это надо заранее начать делать", — подытожила.

