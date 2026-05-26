"Терор Путіна на знає меж": у ФРН висунули НАТО несподівану вимогу щодо України

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль різко засудив чергові масовані удари Росії по українській території, наголосивши на необхідності посилення міжнародної підтримки Києва. Свою позицію він оприлюднив у дописі в соціальній мережі Х, де звернув увагу на масштаб руйнувань цивільної інфраструктури.

За словами міністра, атаки, що призводять до загибелі людей і знищення об’єктів мирного призначення, зокрема медичних закладів і медіаінфраструктури, демонструють відсутність будь-яких обмежень у діях російського керівництва. Він підкреслив, що міжнародна спільнота повинна чітко окреслити "червоні лінії" у відповідь на такі дії.

"Смерть і руйнування в Україні, зокрема лікарень і телестудій, показують: терор Путіна не знає меж – ми повинні вказати йому на них", — заявив Вадефуль.

Окремо глава МЗС ФРН наголосив, що Берлін налаштований реалізувати власну ініціативу щодо подальшої підтримки України, яку раніше було представлено під час зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. Німеччина закликає союзників долучитися до цього плану та посилити спільні зусилля.

Як повідомляє видання Welt, Вадефуль запропонував збільшити фінансову допомогу Україні щонайменше на 90 мільярдів євро. Під час зустрічі дипломатів Альянсу в шведському Гельсінгборзі він наголосив, що до вже наявного кредитного пакета ЄС має бути додано аналогічний обсяг коштів у форматі двосторонніх внесків країн-партнерів.

Міністр назвав таку ініціативу "вирішальним сигналом" як для України, так і для Росії, підкресливши її політичне та стратегічне значення.

Водночас у НАТО не вдалося досягти єдності щодо пропозиції генерального секретаря Альянсу Марка Рютте про запровадження обов’язкового механізму фінансування військової допомоги Україні. Як повідомляють ЗМІ, проти виступили низка країн, зокрема Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада, через що ініціативу вирішили не виносити на голосування.

