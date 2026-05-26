"Террор Путина не знает границ": в ФРГ выдвинули НАТО неожиданное требование в отношении Украины

Федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль резко осудил очередные массированные удары России по украинской территории, отметив необходимость усиления международной поддержки Киева. Свою позицию он обнародовал в сообщении в социальной сети Х, где обратил внимание на масштаб разрушений гражданской инфраструктуры.

По словам министра, атаки, приводящие к гибели людей и уничтожению объектов мирного назначения, в частности, медицинских учреждений и медиаинфраструктуры, демонстрируют отсутствие каких-либо ограничений в действиях российского руководства. Он подчеркнул, что международное сообщество должно четко определить "красные линии" в ответ на такие действия.

"Смерть и разрушение в Украине, в том числе больниц и телестудий, показывают: террор Путина не знает границ — мы должны указать ему на них", — заявил Вадефуль.

Отдельно глава МИД ФРГ подчеркнул, что Берлин настроен реализовать собственную инициативу по дальнейшей поддержке Украины, которая ранее была представлена во время встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО. Германия призывает союзников присоединиться к этому плану и усилить совместные усилия.

Как сообщает издание Welt, Вадефуль предложил увеличить финансовую помощь Украине минимум на 90 миллиардов евро. В ходе встречи дипломатов Альянса в шведском Хельсингборге он подчеркнул, что в уже имеющийся кредитный пакет ЕС должен быть добавлен аналогичный объем средств в формате двусторонних взносов стран-партнеров.

Министр назвал такую инициативу "решающим сигналом" как для Украины, так и для России, подчеркнув ее политическое и стратегическое значение.

В то же время НАТО не удалось достичь единства относительно предложения генерального секретаря Альянса Марка Рютте о внедрении обязательного механизма финансирования военной помощи Украине. Как сообщают СМИ, против выступили ряд стран, в том числе Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада, из-за чего инициативу решили не выносить на голосование.

