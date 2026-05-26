Заяви Путіна про удар по Києву спричинили небувалий хаос у самій РФ: що відбувається

Російський фондовий ринок розпочав новий торговий тиждень зі значного зниження котирувань після резонансних заяв МЗС РФ щодо можливих ударів по "центрах ухвалення рішень" в Україні, зокрема в Києві. На цьому тлі інвестори відреагували різким скороченням позицій, що спричинило падіння основних індексів і просідання акцій провідних компаній енергетичного сектору. Про це повідомляють російські медіа.

Фото: з відкритих джерел

За підсумками понеділкових торгів індекс Московської біржі знизився на 1,05% і опустився до позначки 2598 пунктів. У ході сесії він оновлював мінімальні значення, яких не спостерігали з листопада попереднього року. Експерти в РФ пов’язують посилення негативної динаміки саме з новою хвилею геополітичної напруги, спричиненої риторикою російського зовнішньополітичного відомства.

Додатковим фактором тиску на ринок стала заява про можливі "удари" та заклики до іноземних громадян залишити Київ, що, за оцінками аналітиків, посилило нервозність серед учасників торгів і прискорило розпродаж активів.

Найбільших втрат зазнали акції ключових енергетичних гігантів. Цінні папери "Роснафти" знизилися приблизно на 2,6%, оновивши найнижчі рівні з лютого. Акції "Газпрому" втратили близько 0,8%, досягнувши мінімальних значень із листопада 2025 року. Вартість акцій "Новатеку" зменшилася майже на 4%, що стало одним із найвідчутніших падінь у секторі.

Ринкові аналітики зазначають, що попит на російські активи залишається нестабільним навіть після локальних корекцій, а інвестори діють обережно через високі геополітичні ризики.

Попри зростання світових цін на нафту, ситуація на російському ринку не покращується. З початку року індекс Мосбіржі вже втратив близько 6,5%, а загальна капіталізація скоротилася майже на 400 млрд рублів. Навіть подорожчання нафти Urals до максимальних рівнів за останні роки не змогло підтримати позитивну динаміку.

"Коментарі" вже писали, що політичний оглядач Юрій Бондаров зазначає, що Росія нині, як ніколи за весь період війни, наблизилася до ризику стратегічного провалу та глибокої кризи. Водночас керівництво Кремля, зокрема Володимир Путін, намагається знайти нові сценарії ескалації, які могли б дати змогу "дотиснути" ситуацію на свою користь.