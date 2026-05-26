Российский фондовый рынок начал новую торговую неделю со значительного снижения котировок после резонансных заявлений МИД РФ по поводу возможных ударов по "центрам принятия решений" в Украине, в частности в Киеве. На этом фоне инвесторы отреагировали резким сокращением позиций, что повлекло за собой падение основных индексов и проседание акций ведущих компаний энергетического сектора. Об этом сообщают российские СМИ.

По итогам понедельников торгов индекс Московской биржи снизился на 1,05% и опустился до отметки 2598 пунктов. В ходе сессии он обновлял минимальные значения, не наблюдаемые с ноября предыдущего года. Эксперты в РФ связывают усиление негативной динамики именно с новой волной геополитического напряжения, вызванного риторикой российского внешнеполитического ведомства.

Дополнительным фактором давления на рынок стало заявление о возможных "ударах" и призывах к иностранным гражданам покинуть Киев, что, по оценкам аналитиков, усилило нервозность среди участников торгов и ускорило распродажу активов.

Наибольшие потери понесли акции ключевых энергетических гигантов. Ценные бумаги "Роснефти" снизились примерно на 2,6%, обновив самые низкие уровни с февраля. Акции "Газпрома" потеряли около 0,8%, достигнув минимальных значений с ноября 2025 года. Стоимость акций "Новатека" уменьшилась почти на 4%, что стало одним из самых ощутимых падений в секторе.

Рыночные аналитики отмечают, что спрос на российские активы остается нестабильным даже после локальных коррекций, а инвесторы действуют осторожно из-за высоких геополитических рисков.

Несмотря на рост мировых цен на нефть, ситуация на российском рынке не улучшается. С начала года индекс Мосбиржи уже потерял около 6,5%, а общая капитализация сократилась почти на 400 млрд. рублей. Даже удорожание нефти Urals до максимальных уровней за последние годы не смогло поддержать положительную динамику.

"Комментарии" уже писали, что политический обозреватель Юрий Бондаров отмечает, что Россия сейчас, как никогда за весь период войны, приблизилась к риску стратегического провала и глубокому кризису. В то же время, руководство Кремля, в частности Владимир Путин, пытается найти новые сценарии эскалации, которые могли бы дать возможность "дожать" ситуацию в свою пользу.