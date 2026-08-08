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Терор проти мирних українців: що відомо про загиблу родину під Києвом

У Пухівці російська атака забрала життя дідуся, бабусі та їх маленького онука. Ще четверо людей отримали опіки та осколкові поранення

8 серпня 2026, 11:16
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Кравцев Сергей

Внаслідок нічної російської атаки на Київську область загинула ціла родина. У селі Пухівка Броварського району під удар потрапив звичайний житловий будинок, де були мирні люди. Загинули дідусь, бабуся та їхній трирічний онук. Ще четверо людей було госпіталізовано.

Терор проти мирних українців: що відомо про загиблу родину під Києвом

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

Про трагедію повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед постраждалих – батьки загиблої дитини, її 15-річний брат та сусід, який прийшов допомогти сім'ї після атаки. Чоловік отримав поранення під час повторного удару.

У постраждалих медики діагностували термічні опіки та осколкові поранення. Рятувальні та екстрені служби продовжували працювати на місці, ліквідуючи наслідки російського обстрілу.

Володимир Зеленський наголосив, що російські війська цілеспрямовано вдарили по цивільному об'єкту – звичайному житловому будинку. Глава держави також повідомив, що цієї ночі Росія випустила цивільною інфраструктурою Києва шість балістичних ракет. Станом на ранок повідомлялося про одного загиблого у столиці.

Під російськими ударами протягом ночі опинилися одразу кілька регіонів України. Зокрема, йдеться про Донецьку, Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Херсонську, Миколаївську, Чернігівську та Полтавську області.

На тлі чергової масованої атаки президент закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти російського виробництва балістичних ракет. Крім того, Київ очікує від союзників додаткових систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.

За словами Зеленського, посилення української ППО залишається одним із головних способів захистити мирних жителів від російських ракетних та дронових атак.

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