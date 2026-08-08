Террор против мирных украинцев: что известно о погибшей семье под Киевом

В результате ночной российской атаки на Киевскую область погибла целая семья. В селе Пуховка Броварского района под удар попал обычный жилой дом, где находились мирные люди. Погибли дедушка, бабушка и их трехлетний внук. Еще четверо человек были госпитализированы.

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

О трагедии сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, среди пострадавших – родители погибшего ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел помочь семье после атаки. Мужчина получил ранения во время повторного удара.

У пострадавших медики диагностировали термические ожоги и осколочные ранения. Спасательные и экстренные службы продолжали работать на месте, ликвидируя последствия российского обстрела.

Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска целенаправленно ударили по гражданскому объекту – обычному жилому дому. Глава государства также сообщил, что этой ночью Россия выпустила по гражданской инфраструктуре Киева шесть баллистических ракет. По состоянию на утро сообщалось об одном погибшем в столице.

Под российскими ударами в течение ночи оказались сразу несколько регионов Украины. В частности, речь идет о Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Полтавской областях.

На фоне очередной массированной атаки президент призвал международных партнеров усилить санкции против российского производства баллистических ракет. Кроме того, Киев ожидает от союзников дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков.

По словам Зеленского, усиление украинской ПВО остается одним из главных способов защитить мирных жителей от российских ракетных и дроновых атак.

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