Війна з Росією Терміново робіть запаси: українців попередили про нові страшні атаки Путіна
Терміново робіть запаси: українців попередили про нові страшні атаки Путіна

За словами Олексія Кулеби, російські окупанти можуть завдати ударів по системах водопостачання

30 квітня 2026, 14:15
Клименко Елена

Російська Федерація може націлити удари на українську систему водопостачання. Про таку загрозу повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, наголосивши, що йдеться про один із найчутливіших елементів критичної інфраструктури.

Терміново робіть запаси: українців попередили про нові страшні атаки Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська держава вже посилює захист відповідних об’єктів, зокрема водоканалів і насосних станцій. Паралельно впроваджуються резервні джерела живлення, розвивається децентралізована енергетика та альтернативні підходи до організації водопостачання. Це має підвищити стійкість системи навіть у разі нових атак.

Кулеба підкреслив, що вода є базовою потребою, без якої нормальне функціонування міст значно ускладнюється. На відміну від електропостачання, яке можна частково компенсувати обмеженнями або графіками відключень, проблеми з водою мають набагато серйозніші наслідки для населення. Саме тому, за його словами, держава працює над тим, щоб система водопостачання могла витримувати пошкодження та швидко відновлювати роботу після них. 

Водночас урядовець звернувся до громадян із закликом бути готовими до можливих кризових ситуацій і мати мінімальний запас питної води вдома, що може допомогти у разі тимчасових перебоїв. 

Паралельно Росія продовжує обстріли українських міст із застосуванням безпілотників. Зокрема, останніми днями під ударами опинялися Харків, Київ та Одеса. У Харкові зафіксовано влучання дронів, унаслідок чого виникла пожежа на території парковки гіпермаркету. У Києві уламки безпілотників пошкодили об’єкти в різних районах міста, а в Одесі атаки призвели до руйнувань житлової та цивільної інфраструктури. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у віддалених регіонах Росії, зокрема на Чукотці, ціни на базові продукти досягли рівня, який викликає подив навіть у представників влади. Наприклад, кілограм яблук там може коштувати близько тисячі рублів, а за один великий плід доводиться платити приблизно 300 рублів. Такі цифри суттєво перевищують звичні для більшості регіонів країни й свідчать про серйозні дисбаланси у забезпеченні населення товарами першої необхідності.



