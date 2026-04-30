Головна Новини Суспільство Війна з Росією
"Ми точно щось не те робимо": у РФ страшна паніка через захмарні ціни на популярний фрукт

На Чукотці та в інших віддалених регіонах Росії продукти зазвичай значно дорожчі, ніж у районах на захід від Уралу

30 квітня 2026, 13:50
Клименко Елена

У віддалених регіонах Росії, зокрема на Чукотці, ціни на базові продукти досягли рівня, який викликає подив навіть у представників влади. Наприклад, кілограм яблук там може коштувати близько тисячі рублів, а за один великий плід доводиться платити приблизно 300 рублів. Такі цифри суттєво перевищують звичні для більшості регіонів країни й свідчать про серйозні дисбаланси у забезпеченні населення товарами першої необхідності.

Головною причиною настільки високої вартості залишається складна та дорога логістика. Доставка продуктів у північні райони потребує значних витрат через віддаленість, суворі кліматичні умови та обмежену транспортну інфраструктуру. Попри те, що російська влада намагалася вирішити проблему, ухваливши закон про так званий "північний завіз", очікуваного ефекту це не дало — ціни не лише не знизилися, а подекуди залишилися на тому ж рівні або навіть зросли.

Ситуація викликає занепокоєння і серед чиновників. Зокрема, віцепрем’єр Юрій Трутнєв визнав, що не розуміє причин таких цін і має намір вимагати пояснень від профільних відомств. За його словами, подібна вартість продуктів виглядає необґрунтованою, що свідчить про недоліки у державному регулюванні та реалізації ухвалених рішень. 

Загалом проблема високих цін характерна не лише для Чукотки, а й для інших віддалених територій Росії, де продукти можуть коштувати в кілька разів дорожче, ніж у регіонах на захід від Уралу. Крім того, періодично виникає дефіцит окремих товарів. Наприклад, раніше фіксували випадки, коли продаж яєць обмежували, і їх відпускали лише за документами. 

Попри багаторічні спроби реформувати систему постачання, включно із законом, який розробляли майже два десятиліття, очікуваного покращення рівня доступності продуктів для населення поки що не відбулося.

