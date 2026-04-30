В РФ страшная паника из-за заоблачных цен на стратегический продукт: детали

В отдаленных регионах России, в частности на Чукотке, цены на базовые продукты достигли уровня, вызываемого удивлением даже у представителей власти. К примеру, килограмм яблок там может стоить около тысячи рублей, а за один большой плод приходится платить примерно 300 рублей. Такие цифры существенно превышают привычные для большинства регионов страны и свидетельствуют о серьезных дисбалансах в обеспечении населения товарами первой необходимости.

Главной причиной столь высокой стоимости остается сложная и дорогостоящая логистика. Доставка продуктов в северные районы требует значительных затрат из-за удаленности, суровых климатических условий и ограниченной транспортной инфраструктуры. Несмотря на то, что российские власти пытались решить проблему, приняв закон о так называемом "северном завозе", ожидаемого эффекта это не дало — цены не только не снизились, а кое-где остались на том же уровне или даже выросли.

Ситуация вызывает беспокойство и среди чиновников. В частности, вице-премьер Юрий Трутнев признал, что не понимает причины таких цен и намерен требовать объяснений от профильных ведомств. По его словам, подобная стоимость продуктов выглядит необоснованной, что свидетельствует о недостатках в государственном регулировании и реализации принятых решений.

В общем, проблема высоких цен характерна не только для Чукотки, но и для других отдаленных территорий России, где продукты могут стоить в несколько раз дороже, чем в регионах к западу от Урала. Кроме того, периодически возникает дефицит отдельных товаров. К примеру, ранее фиксировали случаи, когда продажу яиц ограничивали, и их отпускали только по документам.

Несмотря на многолетние попытки реформировать систему снабжения, включая закон, разрабатываемый почти два десятилетия, ожидаемого улучшения уровня доступности продуктов для населения пока не состоялось.

