Російська армія активізує підготовку до можливого наступу на Покровському напрямку, поступово концентруючи там додаткові сили. За наявною інформацією, підрозділи противника перекидають із різних ділянок фронту, формуючи більш потужне угруповання для подальших дій. Така тактика свідчить про намір посилити тиск саме на цьому відтинку та спробувати змінити ситуацію на свою користь.

Про ці процеси повідомив офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

Він зазначив, що ознаки підготовки до активної фази бойових дій уже помітні, а сам наступ може розпочатися найближчим часом — імовірно, у весняний період. За його словами, російське командування не просто накопичує сили, а цілеспрямовано підсилює угруповання за рахунок перекидання військових із менш пріоритетних напрямків.

Водночас Черняк звернув увагу на важливу деталь: попри концентрацію особового складу, ворог може відчувати нестачу важкої бронетехніки. Це означає, що штурмові дії, найімовірніше, здійснюватимуться з обмеженим використанням танків та іншої потужної техніки, що впливає на характер можливих атак.

Щодо людських ресурсів, офіцер висловив сумнів у тому, що Росія має серйозні проблеми з комплектуванням армії. З огляду на чисельність населення та активне залучення новобранців, противник і надалі здатен поповнювати свої підрозділи.

Він також наголосив, що підготовку до наступальних операцій складно приховати, адже переміщення значних сил завжди залишає помітні ознаки. Саме тому українські військові уважно стежать за ситуацією, аналізують дії ворога та готуються до можливого загострення, щоб своєчасно дати відсіч.

Як вже писали "Коментарі", кремлівський диктатор Володимир Путін дедалі частіше стикається з критикою навіть з боку тих, хто ще донедавна публічно його підтримував. Серед таких — пропагандист Ілля Ремесло, який останнім часом різко висловлюється щодо чинної політичної системи в Росії та навіть допускає можливість внутрішнього перевороту в країні-агресорці.