logo_ukra

BTC/USD

75987

ETH/USD

2259.9

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ворог терміново стягує все, що є: який важливий напрямок України у страшній небезпеці
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворог терміново стягує все, що є: який важливий напрямок України у страшній небезпеці

Російські війська мають намір посилити наступальні дії на Покровському напрямку

30 квітня 2026, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська армія активізує підготовку до можливого наступу на Покровському напрямку, поступово концентруючи там додаткові сили. За наявною інформацією, підрозділи противника перекидають із різних ділянок фронту, формуючи більш потужне угруповання для подальших дій. Така тактика свідчить про намір посилити тиск саме на цьому відтинку та спробувати змінити ситуацію на свою користь.

Фото: з відкритих джерел

Про ці процеси повідомив офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

Він зазначив, що ознаки підготовки до активної фази бойових дій уже помітні, а сам наступ може розпочатися найближчим часом — імовірно, у весняний період. За його словами, російське командування не просто накопичує сили, а цілеспрямовано підсилює угруповання за рахунок перекидання військових із менш пріоритетних напрямків.

Водночас Черняк звернув увагу на важливу деталь: попри концентрацію особового складу, ворог може відчувати нестачу важкої бронетехніки. Це означає, що штурмові дії, найімовірніше, здійснюватимуться з обмеженим використанням танків та іншої потужної техніки, що впливає на характер можливих атак.

Щодо людських ресурсів, офіцер висловив сумнів у тому, що Росія має серйозні проблеми з комплектуванням армії. З огляду на чисельність населення та активне залучення новобранців, противник і надалі здатен поповнювати свої підрозділи.

Він також наголосив, що підготовку до наступальних операцій складно приховати, адже переміщення значних сил завжди залишає помітні ознаки. Саме тому українські військові уважно стежать за ситуацією, аналізують дії ворога та готуються до можливого загострення, щоб своєчасно дати відсіч. 

Як вже писали "Коментарі", кремлівський диктатор Володимир Путін дедалі частіше стикається з критикою навіть з боку тих, хто ще донедавна публічно його підтримував. Серед таких — пропагандист Ілля Ремесло, який останнім часом різко висловлюється щодо чинної політичної системи в Росії та навіть допускає можливість внутрішнього перевороту в країні-агресорці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини