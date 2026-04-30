Российская армия активизирует подготовку к возможному наступлению на Покровском направлении, постепенно концентрируя там дополнительные силы. По имеющейся информации, подразделения противника опрокидывают с разных участков фронта, формируя более мощную группировку для дальнейших действий. Такая тактика свидетельствует о намерении усилить давление именно на этом отрезке и попытаться изменить ситуацию в свою пользу.

Об этих процессах сообщил офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

Он отметил, что признаки подготовки к активной фазе боевых действий уже заметны, а само наступление может начаться в ближайшее время — предположительно в весенний период. По его словам, российское командование не просто накапливает силы, а целенаправленно усиливает группировку за счет опрокидывания военных с менее приоритетных направлений.

В то же время Черняк обратил внимание на важную деталь: несмотря на концентрацию личного состава, враг может ощущать нехватку тяжелой бронетехники. Это означает, что штурмовые действия, скорее всего, будут производиться с ограниченным использованием танков и другой мощной техники, что влияет на характер возможных атак.

Что касается человеческих ресурсов, офицер выразил сомнение в том, что у России есть серьезные проблемы с комплектованием армии. Учитывая численность населения и активное привлечение новобранцев, противник и дальше способен пополнять свои подразделения.

Он также подчеркнул, что подготовку к наступательным операциям сложно скрыть, ведь перемещение значительных сил всегда оставляет заметные признаки. Поэтому украинские военные внимательно следят за ситуацией, анализируют действия врага и готовятся к возможному обострению, чтобы своевременно дать отпор.

Как уже писали "Комментарии", кремлевский диктатор Владимир Путин все чаще сталкивается с критикой даже со стороны тех, кто еще недавно публично его поддерживал. Среди таких — пропагандист Илья Ремесло, который в последнее время резко высказывается по поводу действующей политической системы в России и даже допускает возможность внутреннего переворота в стране-агрессоре.