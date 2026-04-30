Срочно делайте запасы: украинцев предупредили о новых страшных атаках Путина

Российская Федерация может направить удары на украинскую систему водоснабжения. О такой угрозе сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, подчеркнув, что речь идет об одном из самых чувствительных элементов критической инфраструктуры.

По его словам, украинское государство уже усиливает защиту соответствующих объектов, в частности, водоканалов и насосных станций. Параллельно внедряются резервные источники питания, развивается децентрализованная энергетика и альтернативные подходы к организации водоснабжения. Это должно повысить устойчивость системы даже при новых атаках.

Кулеба подчеркнул, что вода является базовой потребностью, без которой нормальное функционирование городов значительно усложняется. В отличие от электроснабжения, которое можно частично компенсировать ограничениями или графиками отключений, проблемы с водой имеют гораздо более серьезные последствия для населения. Поэтому, по его словам, государство работает над тем, чтобы система водоснабжения могла выдерживать повреждения и быстро возобновлять работу после них.

В то же время, чиновник обратился к гражданам с призывом быть готовыми к возможным кризисным ситуациям и иметь минимальный запас питьевой воды дома, что может помочь в случае временных перебоев.

Параллельно Россия продолжает обстрелы украинских городов с применением беспилотников. В частности, в последние дни под ударами оказывались Харьков, Киев и Одесса. В Харькове зафиксировано попадание дронов, в результате чего возник пожар на территории парковки гипермаркета. В Киеве обломки беспилотников повредили объекты в разных районах города, а в Одессе атаки привели к разрушениям жилищной и гражданской инфраструктуры.

