Тепер вже ніщо не зупинить Трампа: названо причину рішення США щодо покарання РФ

Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" для просування двопартійної ініціативи щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це публічно повідомив американський сенатор Ліндсі Грем, наголосивши на стратегічному значенні цього кроку для зовнішньої політики США.

Фото: з відкритих джерел

За словами сенатора, цей законопроект дасть президенту Трампу значний важіль впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кривавої розправи Путіна проти України. Таким чином, йдеться не лише про прямий тиск на Москву, а й про обмеження фінансових потоків, які дозволяють Кремлю продовжувати війну.

Російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що ця заява у поєднанні з активними діями Сполучених Штатів щодо танкерів, задіяних у транспортуванні санкційної нафти, може свідчити про зміну підходу Вашингтона. На його думку, США переходять від дипломатичних сигналів до спроб примусити Росію до миру за допомогою жорстких інструментів. Саме вторинні санкції проти держав, які наповнюють бюджет режиму Путіна валютою, нині виглядають чи не єдиним реально дієвим механізмом впливу.

Водночас експерт зауважує, що в найближчій перспективі російська армія не відмовиться від атак на критичну інфраструктуру України. Напередодні майже повністю без електропостачання та тепла залишилися Дніпропетровська й Запорізька області. На тлі прогнозів різкого похолодання до −20 градусів стає очевидно: Кремль і надалі робитиме ставку на енергетичний терор проти цивільного населення. Зупинити цю стратегію можливо лише жорсткими та своєчасними рішеннями, а не затяжними погодженнями декларативних заяв.

Як вже писали "Коментарі", 8 січня російські окупанти завдали удару по одному з кафе у центрі Херсона, внаслідок чого є загиблі та поранені. За даними пресслужби Херсонської обласної прокуратури, близько 12:20 артилерійський обстріл уразив приміщення закладу, де перебували цивільні.