Дональд Трамп фактически "дал зеленый свет" для продвижения двухпартийной инициативы по введению новых санкций против Российской Федерации. Об этом публично сообщил американский сенатор Линдси Грэм, отметив стратегическое значение этого шага для внешней политики США.

По словам сенатора, этот законопроект даст президенту Трампа значительный рычаг влияния на такие страны как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть, обеспечивающую финансирование кровавой расправы Путина против Украины. Таким образом, речь идет не только о прямом давлении на Москву, но и об ограничениях финансовых потоков, позволяющих Кремлю продолжать войну.

Российско-израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что это заявление в сочетании с активными действиями Соединенных Штатов по танкерам, задействованным в транспортировке санкционной нефти, может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона. По его мнению, США переходят от дипломатических сигналов к попыткам принудить Россию к миру посредством жестких инструментов. Именно вторичные санкции против государств, наполняющих бюджет режима Путина валютой, сейчас выглядят едва ли не единственным реально действенным механизмом влияния.

В то же время эксперт отмечает, что в ближайшей перспективе российская армия не откажется от атак на критическую инфраструктуру Украины. Накануне почти без электроснабжения и тепла остались Днепропетровская и Запорожская области. На фоне прогнозов резкого похолодания до -20 градусов становится очевидно: Кремль и дальше будет делать ставку на энергетический террор против гражданского населения. Остановить эту стратегию можно только жесткими и своевременными решениями, а не затяжными согласованиями декларативных заявлений.

Как уже писали "Комментарии", 8 января российские кафиры нанесли удар по одному из кафе в центре Херсона, в результате чего погибли и ранены. По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, около 12:20 артиллерийский обстрел поразил помещение заведения, где находились гражданские.