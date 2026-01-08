РФ нещадно вгатила по кафе у середмісті Херсона: відомо про вбитих і поранених

Сьогодні, 8 січня, російські окупанти завдали удару по одному з кафе у центрі Херсона, внаслідок чого є загиблі та поранені. За даними пресслужби Херсонської обласної прокуратури, близько 12:20 артилерійський обстріл уразив приміщення закладу, де перебували цивільні.

Фото: з відкритих джерел

Попередньо повідомляється, що двоє людей загинули на місці, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нині тривають заходи з встановлення всіх постраждалих, щоб оцінити повний масштаб трагедії.

У відповідь на інцидент розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей). Правоохоронці працюють над документуванням обставин атаки та збором доказів для притягнення винних до відповідальності.

Як уточнив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, обстріл був здійснений окупантами в центральній частині міста. Троє поранених наразі перебувають у лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, близько 11:00 того ж дня російські військові атакували цивільну автівку дрона поблизу села Тараса Шевченка в Бериславській громаді. Внаслідок підриву загинув чоловік 1962 року народження, а 64-річний місцевий житель отримав вибухові травми, контузію та поранення обличчя і ноги й був терміново госпіталізований.

За останніми оновленнями, оприлюдненими о 16:13 начальником Херсонської МВА Ярославом Шаньком, один із поранених під час обстрілу центрального кафе помер у лікарні. Лікарі до останнього боролися за життя 57-річного чоловіка. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок атак російських військ на Херсон сьогодні зросла до трьох.

