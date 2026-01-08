Чи готується масований удар по Києву через морози: озвучено несподіване уточнення

У мережі активно шириться інформація про нібито розпорядження, за яким столичні рятувальники, правоохоронці та енергетики повинні бути у підвищеній готовності найближчими днями. Цей тренд обговорень почався після того, як вчора по Дніпру було завдано удару, що, на думку деяких, нібито підвищує ризик обстрілів Києва.

Фото: з відкритих джерел

У Київській міській військовій адміністрації журналістам радять звертатися до відповідних служб для уточнення деталей. Поліція столиці у коментарі ТСН.ua заявила, що їм нічого не відомо про такі розпорядження, а у пресслужбі ДСНС Києва повідомили, що з 2022 року служба перебуває в режимі підвищеної бойової готовності. Про закриті або нові документи вони чують уперше, тож підтвердити або спростувати їхню наявність не можуть.

"Ми готові постійно до можливих атак ворога — що сьогодні, що завтра", — підкреслили у пресслужбі ДСНС.

Там також не виключають, що інформація про нібито нове розпорядження може бути частиною ворожих інформаційних вкидів, які спрямовані на створення паніки серед населення.

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що розпорядження про підвищену готовність у столиці діє вже понад чотири роки, змінюючи лише акценти відповідно до рівня існуючих загроз. Тобто таке положення є нормою, а не сигналом про надзвичайну ситуацію.

Портал "Коментарі" вже писав, що окупаційні сили Росії продовжують намагатися просунутися на території Дніпропетровської області, проте наразі їм вдається контролювати лише окремі села. Втім, цього року українців може очікувати серйозне загострення ситуації на цьому напрямку, заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він зазначив, що навіть у найсприятливішому сценарії Дніпропетровщину очікують інтенсивні обстріли, а російські війська можуть наблизитися до Павлограда.