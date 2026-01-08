Путін наказав захопити важливе місто на Дніпропетровщині: чому це небезпечно для України

Окупаційні сили Росії продовжують намагатися просунутися на території Дніпропетровської області, проте наразі їм вдається контролювати лише окремі села. Втім, цього року українців може очікувати серйозне загострення ситуації на цьому напрямку, заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він зазначив, що навіть у найсприятливішому сценарії Дніпропетровщину очікують інтенсивні обстріли, а російські війська можуть наблизитися до Павлограда.

Фото: з відкритих джерел

"Це може стати вкрай неприємним розвитком подій для нас. Адже Павлоград – це місто, яке має велике значення для України: там працювала оборонка і свого часу ракетна програма. Тому я думаю, що завдання щодо захоплення Павлограда перед російськими військами стоїть", – підкреслив Ступак.

Щодо ситуації в інших населених пунктах, експерт відзначив, що у ЗСУ вже прокоментували нібито окупацію Андріївки, запевнивши, що ситуація під контролем.

При цьому Ступак не оминути й найгірший сценарій. Він передбачає, що війська агресора можуть наблизитися до міста Дніпро на відстань близько 100 км, що створить значну загрозу та паніку серед населення. "А от Павлоград реально може опинитися під загрозою у новому році", – додав експерт, наголошуючи на стратегічній важливості цього міста для обороноздатності України.

