logo

BTC/USD

89852

ETH/USD

3092.79

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин приказал захватить важный город на Днепропетровщине: почему это опасно для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин приказал захватить важный город на Днепропетровщине: почему это опасно для Украины

Российские войска, вероятно, получили обновленную задачу для наступления

8 января 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Оккупационные силы России продолжают пытаться продвинуться на территории Днепропетровской области, однако им удается контролировать лишь отдельные села. Впрочем, в этом году украинцев может ожидать серьезного обострения ситуации в этом направлении , заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что даже в самом благоприятном сценарии Днепропетровщины ожидают интенсивные обстрелы, а российские войска могут приблизиться к Павлограду.

Путин приказал захватить важный город на Днепропетровщине: почему это опасно для Украины

Фото: из открытых источников

"Это может стать крайне неприятным развитием событий для нас. Ведь Павлоград – это город, который имеет большое значение для Украины: там работала оборонка и в свое время ракетная программа. Поэтому я думаю, что задача по захвату Павлограда перед российскими войсками стоит", – подчеркнул Ступак.

Относительно ситуации в других населенных пунктах эксперт отметил, что в ВСУ уже прокомментировали якобы оккупацию Андреевки, заверив, что ситуация под контролем.

При этом Ступак не обойдет и худший сценарий. Он предполагает, что войска агрессора могут приблизиться к Днепру на расстояние около 100 км, что создаст значительную угрозу и панику среди населения. "А вот Павлоград реально может оказаться под угрозой в новом году", — добавил эксперт, отмечая стратегическую важность этого города для обороноспособности Украины.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что для справедливого завершения войны в Украине российские элиты должны понять ошибочность вторжения России. Об этом он заявил в интервью TVP World.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости