Путин приказал захватить важный город на Днепропетровщине: почему это опасно для Украины

Оккупационные силы России продолжают пытаться продвинуться на территории Днепропетровской области, однако им удается контролировать лишь отдельные села. Впрочем, в этом году украинцев может ожидать серьезного обострения ситуации в этом направлении , заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что даже в самом благоприятном сценарии Днепропетровщины ожидают интенсивные обстрелы, а российские войска могут приблизиться к Павлограду.

"Это может стать крайне неприятным развитием событий для нас. Ведь Павлоград – это город, который имеет большое значение для Украины: там работала оборонка и в свое время ракетная программа. Поэтому я думаю, что задача по захвату Павлограда перед российскими войсками стоит", – подчеркнул Ступак.

Относительно ситуации в других населенных пунктах эксперт отметил, что в ВСУ уже прокомментировали якобы оккупацию Андреевки, заверив, что ситуация под контролем.

При этом Ступак не обойдет и худший сценарий. Он предполагает, что войска агрессора могут приблизиться к Днепру на расстояние около 100 км, что создаст значительную угрозу и панику среди населения. "А вот Павлоград реально может оказаться под угрозой в новом году", — добавил эксперт, отмечая стратегическую важность этого города для обороноспособности Украины.

