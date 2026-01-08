logo

Готовится ли массированный удар по Киеву из-за морозов: озвучено неожиданное уточнение
НОВОСТИ

Готовится ли массированный удар по Киеву из-за морозов: озвучено неожиданное уточнение

Спасатели Киева уверяют, что всегда готовы к возможным обстрелам

8 января 2026, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

В сети активно распространяется информация о якобы распоряжении, по которому столичные спасатели, правоохранители и энергетики должны быть в повышенной готовности в ближайшие дни. Этот тренд обсуждений начался после того, как вчера по Днепру был нанесен удар, что, по мнению некоторых, якобы повышает риск обстрелов Киева.

Готовится ли массированный удар по Киеву из-за морозов: озвучено неожиданное уточнение

Фото: из открытых источников

В Киевской городской военной администрации журналистам советуют обращаться в соответствующие службы для уточнения деталей. Полиция столицы в комментарии ТСН.ua заявила, что им ничего не известно о таких распоряжениях, а в пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что с 2022 года служба находится в режиме повышенной боевой готовности. О закрытых или новых документах они слышат впервые, так что подтвердить или опровергнуть их наличие не могут.

"Мы готовы постоянно к возможным атакам врага — что сегодня, что завтра", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

Там также не исключают, что информация о якобы новом распоряжении может быть частью вражеских информационных вбросов, направленных на создание паники среди населения.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что распоряжение о повышенной готовности в столице действует уже более четырех лет, меняя лишь акценты в соответствии с уровнем существующих угроз. То есть, такое положение является нормой, а не сигналом о чрезвычайной ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал , что оккупационные силы России продолжают пытаться продвинуться на территории Днепропетровской области, однако им удается контролировать лишь отдельные села. Впрочем, в этом году украинцев может ожидать серьезного обострения ситуации в этом направлении, заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что даже в самом благоприятном сценарии Днепропетровщины ожидают интенсивные обстрелы, а российские войска могут приблизиться к Павлограду.



Источник: https://tsn.ua/exclusive/hotuyetsia-obstril-kyyeva-chy-diysno-riatuvalnyky-y-enerhetyky-otrymaty-poperedzennia-2995379.html
