Готовится ли массированный удар по Киеву из-за морозов: озвучено неожиданное уточнение

В сети активно распространяется информация о якобы распоряжении, по которому столичные спасатели, правоохранители и энергетики должны быть в повышенной готовности в ближайшие дни. Этот тренд обсуждений начался после того, как вчера по Днепру был нанесен удар, что, по мнению некоторых, якобы повышает риск обстрелов Киева.

Фото: из открытых источников

В Киевской городской военной администрации журналистам советуют обращаться в соответствующие службы для уточнения деталей. Полиция столицы в комментарии ТСН.ua заявила, что им ничего не известно о таких распоряжениях, а в пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что с 2022 года служба находится в режиме повышенной боевой готовности. О закрытых или новых документах они слышат впервые, так что подтвердить или опровергнуть их наличие не могут.

"Мы готовы постоянно к возможным атакам врага — что сегодня, что завтра", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

Там также не исключают, что информация о якобы новом распоряжении может быть частью вражеских информационных вбросов, направленных на создание паники среди населения.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что распоряжение о повышенной готовности в столице действует уже более четырех лет, меняя лишь акценты в соответствии с уровнем существующих угроз. То есть, такое положение является нормой, а не сигналом о чрезвычайной ситуации.

