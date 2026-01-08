РФ беспощадно ударила по кафе в центре Херсона: известно об убитых и раненых

Сегодня, 8 января, российские оккупанты нанесли удар по одному из кафе в центре Херсона, в результате чего погибли и ранены. По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, около 12:20 артиллерийский обстрел поразил помещение заведения, где находились гражданские.

Фото: из открытых источников

Предварительно сообщается, что два человека погибли на месте, а еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время проходят мероприятия по установлению всех пострадавших, чтобы оценить полный масштаб трагедии.

В ответ на инцидент начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военного преступления, повлекшее гибель людей). Правоохранители работают над документированием обстоятельств атаки и сбором доказательств для привлечения виновных к ответственности.

Как уточнил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, обстрел был произведен оккупантами в центральной части города. Трое раненых находятся в больнице, где медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, около 11:00 того же дня российские военные атаковали гражданский автомобиль дрона вблизи села Тараса Шевченко в Бериславской общине. В результате подрыва погиб мужчина 1962 года рождения, а 64-летний местный житель получил взрывные травмы, контузию и ранение лица и ноги и был срочно госпитализирован.

По последним обновлениям, обнародованным в 16:13 начальником Херсонской МВА Ярославом Шанько, один из раненых при обстреле центрального кафе скончался в больнице. Врачи до последнего боролись за жизнь 57-летнего мужчины. Таким образом, общее количество погибших в результате атак российских войск на Херсон сегодня возросло до трех.

